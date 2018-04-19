Beşiktaş- Münih maçı sınav sorusu oldu!

14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Bahar Dönemi ara sınavlarında, Medya ve İletişim dersinde "Beşiktaş Bayern Münich karşılaşmasını takip eden muhabirin, stadyumdaki atmosfere, çevresel faktörlere, katılımcıların fiziki ve duygusal tepkilerine, haberde yer verebilmesi için başvurması gereken haber toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?" sorusu, öğrencilere yöneltildi. Sorunun doğru yanıtı ise "Gözlem" seçeneğiydi.



BEŞİKTAŞ TOPLAMDA 8-1 İLE ELENMİŞTİ



Siyah-beyazlı temsilimiz grup aşamasını 14 puanla namağlup tamamlayarak Türk takımları arasındaki en başarılı grup aşaması performasına imza attıktan sonra karşılaştığı Bayern Münih'e, 5-0 ve 1-3'lük skorlarla yenilerek turnuvaya veda etmişti.