Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş- Münih maçı sınav sorusu oldu!

Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Liginde temsil eden ve grubunu namağlup lider olarak tamamlayan Beşiktaş'ın, son 16 turunda Bayern Münih'le oynadığı karşılaşma,açıköğretim sınavı sorusuna konu oldu.

19 Nisan 2018 Perşembe 15:16
Beşiktaş- Münih maçı sınav sorusu oldu!

14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Bahar Dönemi ara sınavlarında, Medya ve İletişim dersinde "Beşiktaş Bayern Münich karşılaşmasını takip eden muhabirin, stadyumdaki atmosfere, çevresel faktörlere, katılımcıların fiziki ve duygusal tepkilerine, haberde yer verebilmesi için başvurması gereken haber toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?" sorusu, öğrencilere yöneltildi. Sorunun doğru yanıtı ise "Gözlem" seçeneğiydi.

BEŞİKTAŞ TOPLAMDA 8-1 İLE ELENMİŞTİ

Siyah-beyazlı temsilimiz grup aşamasını 14 puanla namağlup tamamlayarak Türk takımları arasındaki en başarılı grup aşaması performasına imza attıktan sonra karşılaştığı Bayern Münih'e, 5-0 ve 1-3'lük skorlarla yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 15:16
  1. Beşiktaş
  2. Bayern Münih
  3. Açıköğretim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da servis beklerken canından oldu
    1. Adıyaman'da servis beklerken canından..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
    3. Ravza Kavakçı kararın ardından..
    4. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
    5. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
    6. Kırgızistan'da hükümet düştü
    7. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
    8. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
    9. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
    10. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
    11. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
    12. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
    13. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
    14. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
    15. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
    16. "Spora değil, skora önem veren bir..
    17. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
    18. Fransa'da genel grev hayatı felç etti
    19. Derbi öncesi Kadıköy'de gerilim!
    20. NATO'dan flaş S-400 açıklaması
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum