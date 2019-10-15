Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş, antrenmanlarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana, milli takımlarında bulunan futbolcular ile tedavisi süren Dorukhan Toköz,Oğuzhan Özyakup, Victor Ruiz ve Georges N'Koudou katılmadı. Isınma koşularıyla başlayan idmanda, pas ve kontrol pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, üç takımla değişmeli olarak yarı sahada yapılan turnuva maçları ile sona erdi. Öte yandan, Alemdağ Emlak Konut İlkokulundan bir grup öğrenci, antrenmanı izledi ve siyah-beyazlı futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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