Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçından notlar - Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor'u 7-2 yendiği maçtaki kadroyu bozmadı - Lider Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı ise geçen haftaki ilk 11'i Beşiktaş karşısında sahaya sürdü



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesine, geçen haftaki kadrosuyla çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın geride kalan hafta Çaykur Rizespor'u 7-2 yendiği maçtaki ilk 11'i, lider Medipol Başakşehir karşısında da sahaya sürdü. Beşiktaş'ta kalede Loris Karius görev alırken, geri dörtlü Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin ve Gary Medel'den oluştu. Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz şans bulurken, orta sahada Jeremain Lens, Adem Ljajic ile Caner Erkin oynadı. Forvette ise yine Burak Yılmaz şans buldu.

- Adriano yine yok

Beşiktaş'ta sakatlığı süren Adriano Correia kadroda yer alamadı. Brezilyalı oyuncu, baldırındaki sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımını yalnız bırakmıştı. Siyah-beyazlı ekipte bir başka sakat oyuncu Ricardo Quaresma da Medipol Başakşehir karşısında görev yapamadı. Teknik direktör Şenol Güneş, Mustafa Pektemek'e ise kadroda yer vermedi.

- Taraftarlardan büyük ilgi

Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu Medipol Başakşehir mücadelesine büyük ilgi gösterdi ve tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi tezahürat yaparak takımlarına destek verdi. İki takım taraftarının maç öncesi karşılıklı küfürlü tezahürat yaptığı görüldü. Beşiktaşlı futbolcular sahaya, "Benden sana kitap en güzel hediye" yazılı pankartla çıktı. Siyah-beyazlı oyuncular, seremoni öncesinde ise "180 yıllık şanlı mazisiyle, jandarma halkının hizmetinde" yazılı pankartı taşıdı. Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu da izledi. Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Can Bartu için saygı duruşu yapıldı.

- Gagauz Özerk Yeri Başkanı'ndan Beşiktaş'a ziyaret

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti. Vodafone Park'taki ziyarette Moldova Parlamentosu Milletvekili Ivanna Köksal da yer aldı.

- Abdullah Avcı değişiklik yapmadı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında takımını sahaya geçtiğimiz hafta kazandıkları Atiker Konyaspor maçının 11'iyle sürdü. Kalede Mert Günok'a görev veren Avcı, savunma dörtlüsünü Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro ve Elia'yı oynatan deneyimli teknik adam, en uçta ise Robinho'ya forma verdi.

- Mahmut Tekdemir 350. maçına çıktı

Medipol Başakşehir'de en fazla maça çıkan oyuncu unvanını elinde bulunduran Mahmut Tekdemir, turuncu-lacivertli forma ile 350. resmi karşılaşmasını Beşiktaş karşısında oynadı. Deneyimli oyuncu, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de 279, Türkiye Kupası'nda 29, TFF 1. Lig'de 29 ve Avrupa kupalarında 13 maçta toplam 350 kez sahaya çıktı.





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