Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı12 Nisan 2019 Cuma 20:27
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında lider Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve koşunun ardından pas ve dar alan çalışmaları yaptığı belirtildi.
Antrenmanın tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
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