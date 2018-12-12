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Beşiktaş, Malmö'yü ağırlayacak

- Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak- Beşiktaş'ta Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:56
Beşiktaş, Malmö'yü ağırlayacak


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son haftasında yarın İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek.

Vodafone Park'ta yapılacak maç saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti, Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto hakem üçlüsü yönetecek.

I Grubu'nda ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş bir de beraberlik aldı. 7 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip yarın oynanacak karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdıracak.

Grubun ilk bölümünde oynanan karşılaşmada Malmö, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti.


- Sakatlıklar düşündürüyor


Beşiktaş'ta eksik oyuncuların fazlalığı teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor.

Sakatlıkları devam eden Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin, Dorukhan Toköz'ün yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:56
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