Beşiktaş-Malmö





İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş ile İsveç temsilcisi Malmö arasındaki karşılaşmanın hakemleri ve takım kadroları şöyle:





Stat: Vodafone Park

Hakemler: Luca Banti, Lorenzo Manganelli, Gianluca Vuoto (İtalya)

Beşiktaş: Karius, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Vagner Love

Malmö: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Traustason, Bachirou, Lewicki, Rieks, Antonsson, Rosenberg