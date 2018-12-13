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Beşiktaş-Malmö

13 Aralık 2018 Perşembe 20:03
Beşiktaş-Malmö


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş ile İsveç temsilcisi Malmö arasındaki karşılaşmanın hakemleri ve takım kadroları şöyle:


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Luca Banti, Lorenzo Manganelli, Gianluca Vuoto (İtalya)

Beşiktaş: Karius, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Vagner Love

Malmö: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Traustason, Bachirou, Lewicki, Rieks, Antonsson, Rosenberg

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 20:03
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