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"Beşiktaş maçında kazanmak için sahada olacağız"

- MKE Ankaragücü'nün Portekizli futbolcusu Pinto:"Geçmişte olanların bizi etkileyeceğini düşünmüyorum"- "Beşiktaş'ın kadro anlamında bizden üstün bir takım olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe de bizden daha üstün bir kadro yapısına sahipti fakat o maça galibiyet için çıktık ve kazandık"- "Taraftar, futbolcunun arkasında çok önemli bir itici güçtür"

23 Kasım 2018 Cuma 11:34
"Beşiktaş maçında kazanmak için sahada olacağız"


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - MKE Ankaragücü'nün Portekizli sol beki Tiago Pinto, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacakları maçtan galip ayrılacaklarına inandığını söyledi.

Başarılı defans oyuncusu, Beşiktaş'ı konuk edecekleri müsabakayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü camiasında Beşiktaş'a karşı, Süper Lig'de küme düşülen 2011-2012 sezonundan kalma bir tepki olduğunun hatırlatılması üzerine Pinto, "Geçmişte olanların bu maç için bizi etkilememesi gerekiyor. Futbolcular olarak, normal bir lig maçı gibi sahaya çıkmamız lazım. Üç puan almak için sahada olmamız lazım. Geçmişte olanların bizi etkileyeceğini düşünmüyorum." diye konuştu.


- "Kazanmak için sahada olacağız"


"Beşiktaş maçında kazanmak için sahada olacağız" ifadelerini kullanan Pinto, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ın kadro anlamında bizden üstün bir takım olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe de bizden daha üstün bir kadro yapısına sahipti fakat o maça galibiyet için çıktık ve kazandık. Bu maça da aynı şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Beşiktaş iyi bir takım ve favori görünüyor. Fenerbahçe de bizim maçta favori olarak gösteriliyordu ancak iyi bir oyunla onları yenmeyi başardık."

Beşiktaş'ta çekindiği bir futbolcu bulunmadığını anlatan Portekizli oyuncu, "Böyle bir durum olsa, hocamıza gider ve oynamak istemediğimi söylerdim. Aklımdan geçen, bizim kazanacağımız ama herhangi bir skor veremem. Tabii Beşiktaş'a karşı özel bir taktiğimiz olacak. Her zaman nasıl karakterimizi sahaya koyduysak, kendi kimliğimizle oynadıysak, taktiğimiz yine aynı şekilde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


- "Taraftar her zaman önemlidir"


Sarı-lacivertli oyuncu, MKE Ankaragücü taraftarlarının kendileri için itici bir güç olduğunu dile getirdi.

Taraftar desteğinin önemini vurgulayan Pinto, "Taraftar her zaman önemlidir. Çünkü taraftar, futbolcunun arkasında çok önemli bir itici güçtür. Ayrıca bir motivasyondur. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Çünkü taraftar her zaman bizi motive ediyor. Bu futbolcu için bir avantajdır." şeklinde konuştu.

Tiago Pinto, antrenman sahasında yer alan, "Aşk Ankaragücü'dür" yazısıyla ilgili soruya da, "Evet, Aşk Ankaragücü'dür. Zaten bunu kulübe geldiğinizde hissediyorsunuz. Sadece taraftar anlamında değil, burada çalışan herkesin kulübe bağlılığını, sevgisini ve tutkusunu hissedebiliyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 11:34
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