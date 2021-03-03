Beşiktaş maçı sonrası Adem Büyük’ün eşi isyan etti

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı sonrasında ortalık karıştı. Süper Lig'in 28. haftasında İstanbul temsilcisi Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar Atiba'nın tek golü sahadan 3 puanla ayrıldı.

Beşiktaş'ın kazandığı maçta damga vuran Atiba bu sezon 4. golünü attı. Atiba'nın golünün hazırlayıcısı Aboubakar'ın müthiş asisti sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kamerunlu golcü bu sezon 4 asist ve 13 gol ile direkt 17 gole etki yaptı.

Adem Büyük’ün açıklamaları

Malatyaspor'un 1-0 kaybettiği Beşiktaş mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Adem Büyük, maçın ilk yarısında her şeyin normal olduğunu ancak Sergen Yalçın ile hakem Halis Özkahya'nın arasında geçen diyaloğun ardından her şeyin değiştiğini ileri sürdü.

Hakemin kendilerini azarladığını, Beşiktaşlı futbolculara ise faklı konuştuğunu ifade eden Adem Büyük, "Kimse kimseyi azarlayamaz" dedi.

Adem Büyük'ün açıklamalarının ardından sosyal medyada gösterilen tepkiler artınca eşi Merve Büyük de Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

'Erkeğim diye gezersiniz'

Merve Büyük, "Buradan bana yazıp eşime hakaret eden herkesle mahkemede görüşmek üzere! Adem'deki yüreğin yüzde 10'u yok hiç birinizde. Siz anca oturduğunuz yerden insanlara hakaret edip kendinizi tatmin eder, bir de ortalıkta erkeğim diye gezersiniz" diyerek ağır sözler sarf etti.