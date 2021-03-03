  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş maçı sonrası Adem Büyük’ün eşi isyan etti
Spor

Beşiktaş maçı sonrası Adem Büyük’ün eşi isyan etti

Süper Lig'in 28. Haftasında Beşiktaş’a yenilen Yeni Malatyaspor’un futbolcusu Adem Büyük’ün eşinden maç sonrasında olay açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 14:03:00 -
Beşiktaş maçı sonrası Adem Büyük’ün eşi isyan etti

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı sonrasında ortalık karıştı. Süper Lig'in 28. haftasında İstanbul temsilcisi Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar Atiba'nın tek golü sahadan 3 puanla ayrıldı.

Beşiktaş'ın kazandığı maçta damga vuran Atiba bu sezon 4. golünü attı. Atiba'nın golünün hazırlayıcısı Aboubakar'ın müthiş asisti sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kamerunlu golcü bu sezon 4 asist ve 13 gol ile direkt 17 gole etki yaptı.

Adem Büyük’ün açıklamaları

Malatyaspor'un 1-0 kaybettiği Beşiktaş mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Adem Büyük, maçın ilk yarısında her şeyin normal olduğunu ancak Sergen Yalçın ile hakem Halis Özkahya'nın arasında geçen diyaloğun ardından her şeyin değiştiğini ileri sürdü.

Hakemin kendilerini azarladığını, Beşiktaşlı futbolculara ise faklı konuştuğunu ifade eden Adem Büyük, "Kimse kimseyi azarlayamaz" dedi.

Adem Büyük'ün açıklamalarının ardından sosyal medyada gösterilen tepkiler artınca eşi Merve Büyük de Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

'Erkeğim diye gezersiniz'

Merve Büyük, "Buradan bana yazıp eşime hakaret eden herkesle mahkemede görüşmek üzere! Adem'deki yüreğin yüzde 10'u yok hiç birinizde. Siz anca oturduğunuz yerden insanlara hakaret edip kendinizi tatmin eder, bir de ortalıkta erkeğim diye gezersiniz" diyerek ağır sözler sarf etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
28 Şubatçı isim üniversitede müdür çıktı! Büyük tepki: Bedelini ödemek yerine makam verilmiş!
Gündem

28 Şubatçı isim üniversitede müdür çıktı! Büyük tepki: Bedelini ödemek yerine makam verilmiş!

Diyanet-Sen Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü, "Sivas'ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirtmeyen ve okul birincisinin ağzı..
Ruslar teyakkuza geçti: En tehlikelisi Türkiye!
Gündem

Ruslar teyakkuza geçti: En tehlikelisi Türkiye!

NATO'nun Karadeniz'de başlattığı Poseidon 2021 tatbikatı Rusya'yı harekete geçirdi. Yunan ve Rus medyasında uzmanlara dayandırılan iddiaya g..
Dünyanın ilk süpersonik İHA'sı piyasaya sunuldu
Teknoloji

Dünyanın ilk süpersonik İHA'sı piyasaya sunuldu

Kelley Aerospace adlı şirket, dünyanın ilk süpersonik silahlı insansız hava aracını piyasa sürdü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay