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Beşiktaş maçı öncesi Emre sevinci

Başakşehir - Beşiktaş maçı öncesi ev sahibi takımda Emresürprizi yaşanıyor.

02 Kasım 2018 Cuma 11:04
Beşiktaş maçı öncesi Emre sevinci

Süper Lig'de tüm gözler bugünkü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olacak ancak lideri belli edecek maç, Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak. Başakşehir, kendi evinde güçlü rakibini devirip zirvedeki yerini sağlama almayı hedefliyor.

Turuncu- Lacivertliler, yarınki kritik 90 dakika öncesi de gizliden gizliye bir operasyon yürütüyor!Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçta Emre Belözoğlu'nu en azından ikinci yarıda sürmeye hazırlanıyor.

2 GÜNDÜR İDMANLARA ÇIKIYOR
Normal şartlarda bu karşılaşmaya da yetişmesi beklenmeyen Emre'nin aslında iyileştiği ve 2 gündür idmanlara çıktığı öğrenildi. Ancak Başakşehir kulübü, bu gelişmeleri duyurmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçta Emre Belözoğlu'nu en azından ikinci yarıda sürmeye hazırlanıyor. 

ADEBAYOR DÖNÜYOR
Tedavisi olumlu şekilde ilerleyen ve ağrılarını büyük ölçüde atlatan kaptan, Beşiktaş maçında kadrodaki yerini alabilir. Başakşehir'in oyun planında çok önemli bir yeri olan Emre Belözoğlu'nun kritik 90 dakikada oynaması halinde, Abdullah Avcı'nın eli güçlenecek. Küçük bir hatırlatma; Adebayor'un da sakatlığı geçti ve o da bu maçla dönüyor. 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 11:04
  1. emre belözoğlu

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