Beşiktaş kupayı ne zaman kaldıracak? Kutlamalarda seyirci olacak mı?
Süper Lig’in 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ın kupayı ne zaman kaldıracağı merak ediliyor. Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarına seyirci alınıp alınmayacağı da merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş kupayı ne zaman kaldıracak? Kutlamalarda seyirci olacak mı?
Süper Lig’in son haftasında Göztepe’yi deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup eden Beşiktaş, bu karşılaşma sonucunda şampiyonluğunu ilan etti. Söz konusu galibiyetle Beşiktaş, puanını 84’e yükseltirken Galatasaray’da aynı puanda yer aldı. Ancak Beşiktaş, bu sezon 89 gol atıp, 44 gol yiyerek artı 45 averaj yakalarken Galatasaray ise toplam 80 gol atıp 36 gol yiyerek 44 averajda kaldı.
Beşiktaş’ın kaçıncı şampiyonluğu oldu?
16. şampiyonluğunu Sergen Yalçın yönetiminde yaşayan Beşiktaş, averajla mutlu sona ulaştı. Peki, Beşiktaş kupayı ne zaman kaldıracak? Kutlamalarda seyirci olacak mı?
Beşiktaş kupayı ne zaman kaldıracak?
Süper Lig’in 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş, kupasını 19 Mayıs tarihinde Vodafone Park stadında kaldıracak.
Kutlamalarda seyirci olacak mı?
İstanbul Valiliği koronavirüs salgını nedeniyle söz konusu kutlamara taraftar alınmayacağını açıkladı. Valilik, pandemi koşulları nedeniyle tekne organizasyonuna da müsaade etmedi.