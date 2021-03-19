  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş Kulübünden 'kural hatası' başvurusunu reddeden TBF'ye tepki
Spor

Beşiktaş Kulübünden 'kural hatası' başvurusunu reddeden TBF'ye tepki

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF), siyah-beyazlı ekibin ING Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ ile oynadığı müsabakada "kural hatası" yapıldığına ilişkin başvurusunu reddetmesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 09:02:00 -
Beşiktaş Kulübünden 'kural hatası' başvurusunu reddeden TBF'ye tepki

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş Icrypex Takımımızın TOFAŞ ile oynadığı müsabakada yaşanan bariz kural hatası nedeniyle yaptığımız ve basketbol kamuoyunun da hemfikir olduğu haklı itirazımızı reddederek Türk basketbol tarihinde 'Kara Perşembe' olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, bir hakemini korumak adına almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar bizim için yok hükmündedir." denilen açıklamada, "Bu haksızlık nedeniyle kaybedilecek bir puan, Türk basketbolunun geleceği olan çocuklarımızın adalete olan inancının kaybolmasının yanında hiçbir şeydir. Evrensel hukuk normlarına ve basketbol oyun kuralları ile talimatlara aykırı olarak verilen ve bizim için yok hükmünde olan bu kararın Tahkim Kurulu tarafından bozulacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT'den Netflix'e büyük darbe! İşte yeni dijital platform
Medya

TRT'den Netflix'e büyük darbe! İşte yeni dijital platform

Ekrana getirdiği birbirinden başarılı projelerle adından söz ettiren TRT, yeni bir dijital platform kuruyor.
OBP kaç puan getirir YKS OBP kaç puan ekler?
Eğitim

OBP kaç puan getirir YKS OBP kaç puan ekler?

Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP’nin katkısı ne olacaktır? 2021 YKS sınavı TYT 26 Haziran’da, AYT sınavı ise 27 Haziran’da yapılacak. ..
367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı! HDP'ye akıl vererek
Gündem

367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı! HDP'ye akıl vererek "Kapatamazlar" dedi

Daha önce 367 uydurmasıyla Cumhurbaşkanı’nı Meclis’in seçmesine engel olan ve HDP'nin öncülerinden biri olan DEHAP'a kapatma davası açan isi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay