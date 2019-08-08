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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına günün ilk antrenmanıyla devam etti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:20
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına günün ilk antrenmanıyla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile taktik programının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile tamamlandı.


Antrenmanda Necip Uysal, Douglas, Dorukhan Toköz ve Enzo Roco takımla çalışmalarına ve bireysel programlarına devam etti.


Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 18.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:20
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