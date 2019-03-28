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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

28 Mart 2019 Perşembe 19:35
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleşti. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması, 5’e 2 çalışması, kanat orta şut çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik çalışması ve çift kale taktik maçı ile tamamladı.


Antrenmana milli takımlarda olan; Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Gary Medel, Shinji Kagawa, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan ve Oğuzhan Akgün katılmadı.


Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşması hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:35
  1. doğa

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