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Beşiktaş,Kayserispor maçına karla karışık yağmur altında hazırlandı

Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına karla karışık yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 19:56
Beşiktaş,Kayserispor maçına karla karışık yağmur altında hazırlandı

Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına karla karışık yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti.

 

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

 

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman minik kale maç, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

 

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 19:56
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