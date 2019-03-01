Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Teseisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, saat 16.00’da özel uçakla Kayseri’ye gidecek ve kampa girecek.