Beşiktaş-Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş kupa maçı ne oldu?
Beşiktaş Kayserispor maç sonucu | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş ile Kayserispor karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti kim tur atladı?
Beşiktaş-Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş kupa maçı ne oldu?
Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 20.30'da başladı. Mücadele Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sürüyor.