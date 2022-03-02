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Spor Beşiktaş-Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş kupa maçı ne oldu?
Spor

Beşiktaş-Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş kupa maçı ne oldu?

Beşiktaş Kayserispor maç sonucu | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-03-02 21:37:00 - 2022-03-02 22:15:35
Beşiktaş-Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş kupa maçı ne oldu?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş ile Kayserispor karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti kim tur atladı?

Beşiktaş-Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş kupa maçı ne oldu?

Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 20.30'da başladı. Mücadele Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sürüyor.

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