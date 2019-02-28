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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

28 Şubat 2019 Perşembe 13:47
Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yağış altında gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik programın yer aldığı çalışmalar yaptığı bildirildi.

Antrenmanın, mini kale maç, yarı sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:47
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