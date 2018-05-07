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Beşiktaş Kayseri karşısında pes etmedi! 2-0

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor'u 2 kırmızı kartın çıktığı maçta 2-0 mağlup etti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:09
Beşiktaş Kayseri karşısında pes etmedi! 2-0

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Kayserispor'u konuk etti.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

2 KIRMIZI KART 2 GOL OLDU

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 31. dakikada Tosic ve 45. dakikada Adriano'dan geldi. Öte yandan Beşiktaş'ta Dusko Tosic 61. dakikada, Kayserispor'da ise Umut Bulut 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 

BEŞİKTAŞ AVRUPA ŞANSINI SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 65 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Kayserispor ise üst üste 3. mağlubiyetinin ardından 44 puanla 8. sırada kaldı.

Bu skorun ardından Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'yle olan puan farkını korudu ve Devler Ligi ümidini diri tuttu. 

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise evinde Akhisarspor'u konuk edecek.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:09
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