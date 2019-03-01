0553 313 94 23

Beşiktaş, Kayseri deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.

01 Mart 2019 Cuma 10:31
Beşiktaş, Kayseri deplasmanında

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligin 23. haftasındaki derbide Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamasına rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, lider Medipol Başakşehir'in 11, ikinci Galatasaray'ın ise 5 puan gerisine düştü.

 

- Hareketli bir hafta geçirdi

 

 

Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması öncesi hareketli bir hafta geçirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun, A Milli Takım teknik direktörlüğüne 1 Haziran itibarıyla Şenol Güneş'in getirildiğini açıklamasının ardından siyah-beyazlı kulüpte deneyimli teknik adamın durumu gündeme geldi. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağan toplantısında Şenol Güneş ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.

 

- Son 3 deplasman maçını kazandı

 

Siyah-beyazlı takım, ligdeki son 3 deplasman maçını galibiyetle tamamladı.

Ligin ilk yarısında dış sahada kötü performansıyla dikkati çeken Beşiktaş, ikinci yarıdaki üç deplasman maçında Akhisarspor'u 3-0 (Hükmen), Antalyaspor'u 6-2 ve Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

 

- Ljajic cezası bitti

 

Sarı kart cezası biten Adem Ljajic, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında görev alabilecek.

Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptığı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ljajic, Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.

 

- Necip cezalı

 

Sarı kart cezalısı Necip Uysal, yarınki karşılaşmada kadroda yer alamayacak.

Necip Uysal, Fenerbahçe ile oynanan derbide yedekler arasında olmasına rağmen rakip oyuncuyla yaşadığı gerginlik nedeniyle sarı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü.

 

- İki oyuncu ceza sınırında

 

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Gary Medel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon 7 sarı kart görün Gary Medel ile 3 kez aynı durumu yaşayan Dorukhan, yarın kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Atiker Konyaspor maçında oynayamayacak.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:31
  1. Malatya
  2. Konya
  3. Antalya
  4. Beşiktaş
  5. Futbol
  6. Kayserispor
  7. Spor Toto Süper Lig
  8. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ham kürkte ÖTV'nin sıfırlanması, pazarda rekabet avantajı sağladı"
    1. "Ham kürkte ÖTV'nin sıfırlanması,..
    2. Egea Sport Cenevre'de boy gösterecek
    3. Mersin’de 182 kilo esrar ele geçirildi
    4. Uysal: “7’den 77’ye teknoloji eğitimi..
    5. Bismil Belediyesinden Şehitkamil..
    6. Ekin ve Evrim kardeşlerin davasında..
    7. 61 yıl önce Üsküdar faciasında..
    8. Yaşar Güler Alman mevkidaşıyla görüştü
    9. AK Partili Özen: "CHP’deki çekişmeye..
    10. Kepez’in Sosyal Yardımlaşma Merkezi..
    11. Kayserispor-Beşiktaş 46. Randevuda
    12. Uluslararası organizasyonların adresi..
    13. KİHMED’te Mustafa Önsay güven tazeledi
    14. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    15. Para ve kalacak yerleri olmayınca..
    16. Kocasinan Akademi’den Muhteşem Sergi
    17. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    18. Adil Gevrek: “Haberler kasıtlı olarak..
    19. Peru'da şiddetli deprem!
    20. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    21. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    22. Peru, 7.1 ile sallandı
    23. Somali'deki bombalı saldırı
    24. (Özel) Suriyeliler bir daha dönmemek..
    25. "Terörle mücadelemiz, son terörist..
    26. Minikler için “Dört Mevsim Takvimi..
    27. İstanbul’da enflasyon Şubat’ta arttı
    28. Bedelli askerlikte sürpriz değişiklik!
    29. "Mezun olunamayan tek mektep Anadolu..
    30. Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!