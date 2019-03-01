Beşiktaş, Kayseri deplasmanında Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Ligin 23. haftasındaki derbide Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamasına rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, lider Medipol Başakşehir'in 11, ikinci Galatasaray'ın ise 5 puan gerisine düştü. - Hareketli bir hafta geçirdi Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması öncesi hareketli bir hafta geçirdi. Türkiye Futbol Federasyonunun, A Milli Takım teknik direktörlüğüne 1 Haziran itibarıyla Şenol Güneş'in getirildiğini açıklamasının ardından siyah-beyazlı kulüpte deneyimli teknik adamın durumu gündeme geldi. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağan toplantısında Şenol Güneş ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı. - Son 3 deplasman maçını kazandı Siyah-beyazlı takım, ligdeki son 3 deplasman maçını galibiyetle tamamladı. Ligin ilk yarısında dış sahada kötü performansıyla dikkati çeken Beşiktaş, ikinci yarıdaki üç deplasman maçında Akhisarspor'u 3-0 (Hükmen), Antalyaspor'u 6-2 ve Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. - Ljajic cezası bitti Sarı kart cezası biten Adem Ljajic, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında görev alabilecek. Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptığı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ljajic, Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti. - Necip cezalı Sarı kart cezalısı Necip Uysal, yarınki karşılaşmada kadroda yer alamayacak. Necip Uysal, Fenerbahçe ile oynanan derbide yedekler arasında olmasına rağmen rakip oyuncuyla yaşadığı gerginlik nedeniyle sarı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü. - İki oyuncu ceza sınırında Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Gary Medel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon 7 sarı kart görün Gary Medel ile 3 kez aynı durumu yaşayan Dorukhan, yarın kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Atiker Konyaspor maçında oynayamayacak.

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