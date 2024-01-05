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Spor Beşiktaş Kasımpaşa maçı 11'leri, Beşiktaş Kasımpaşa hangi kanalda? Bu Akşam Tüpraş Stadında..
Spor

Beşiktaş Kasımpaşa maçı 11'leri, Beşiktaş Kasımpaşa hangi kanalda? Bu Akşam Tüpraş Stadında..

Yeniakit Publisher
2024-01-05 09:37:00 -
Beşiktaş Kasımpaşa maçı 11'leri, Beşiktaş Kasımpaşa hangi kanalda? Bu Akşam Tüpraş Stadında..

Beşiktaş, yeni yılın ilk maçında Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Siyah-Beyazlılar'ın başında U-19 Takımı Sorumlusu Serdar Topraktepe olacak.

Beşiktaş, yeni yılın ilk maçında Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Siyah-Beyazlılar'ın başında U-19 Takımı Sorumlusu Serdar Topraktepe olacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Siyah-Beyazlılar 2024'ün ilk resmi sınavında yine U-19 Takımı Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde sahaya çıkacak. Kartal özellikle savunmada büyük sorun yaşıyor. Siyah-Beyazlılarda Omar Colley, Daniel Amartey ve Arthur Masuaku; Afrika Uluslar Kupası'na giderken Eric Bailly ise takımdan ayrılmıştı.

Bu oyuncuların yanı sıra Umut Meraş da sakatlık nedeniyle görev alamayacak. Karşılaşma öncesi tedavisi tamamlanan Necip Uysal, ilk 11'de yer alacak ancak Tayyip Talha Sanuç maç eksiği nedeniyle hazır değil. Bu akşamki mücadelede stoperde Necip Uysal'ın yanında Bakhtiyor Zaynutdinov'un, sol bekte ise Emrecan Terzi'nin görev alması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Emrecan, Bakhtiyor, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Cenk
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ngoy, Costa
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GHEZZAL KADROYA ALINDI
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 isim arasında yer alan Rachid Ghezzal, son üç antrenmanda takıma katılırken bugünkü maçın 21 kişilik listesine dahil edildi. Sakatlıkları olduğu söylenen Valentin Rosier ve Jean Onana ise henüz takımla çalışmalara çıkmış değil. Aboubakar da kadroya giremedi. Ayrıca yazın bir trafik magandası tarafından darp edilen ve sonrasında baldırından ameliyat olmak zorunda kalan Emrecan Uzunhan da toplu çalışmalarda yer almaya başladı.

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