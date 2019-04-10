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Seçim 2019 Sayfası

Beşiktaş istiyordu! Orkun Kökçü imzayı attı

Beşiktaş'ın istediği Feyenoord'un genç oyuncusu Orkun Kökçü, sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 19:38
Beşiktaş istiyordu! Orkun Kökçü imzayı attı

İsmi Beşiktaş ile anılan genç futbolcu Orkun Kökçü, görev yaptığı Feyenoord ile sözleşme yeniledi. Genç futbolcu formasını giydiği Feyenoord kulübü ile sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Bu sezon 4 gol attı, 2 asist yaptı

Bugün yapılan imza töreni ile sözleşme yenileyen genç futbolcu, Feyenoord formasıyla çıktığı 11 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 asist ile takımına katkı sağladı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda Hollanda U19 takımında da forma giyiyor.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 19:38
  1. Beşiktaş
  2. Orkun Kökçü
  3. Feyenoord
  4. Hollanda U19 takımı

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