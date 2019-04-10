Beşiktaş istiyordu! Orkun Kökçü imzayı attı
Beşiktaş'ın istediği Feyenoord'un genç oyuncusu Orkun Kökçü, sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.10 Nisan 2019 Çarşamba 19:38
İsmi Beşiktaş ile anılan genç futbolcu Orkun Kökçü, görev yaptığı Feyenoord ile sözleşme yeniledi. Genç futbolcu formasını giydiği Feyenoord kulübü ile sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
Bu sezon 4 gol attı, 2 asist yaptı
Bugün yapılan imza töreni ile sözleşme yenileyen genç futbolcu, Feyenoord formasıyla çıktığı 11 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 asist ile takımına katkı sağladı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda Hollanda U19 takımında da forma giyiyor.
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