Beşiktaş istemişti ama... Türkiye planı tutmadı! Bomba haberi İspanyollar verdi

Geoffrey Kondogbia'yı transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın oyuncuya yıllık 2.7 milyon euro+bonuslardan oluşan bir teklif sunduğu iddia edildi. Kondogbia için Galatasaray'ın da girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

LaLiga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Geoffrey Kondogbia'nın, yaz transfer döneminde kırmızı-beyazlı takımdan ayrılması bekleniyor.

İspanyol basını da Madrid ekibine veda etmeye hazırlanan orta saha oyuncusu için Beşiktaş ve Galatasaray'ın teklif yaptığını yazdı.

AS'ın haberine göre; Atletico'da sözleşmesinin son senesine girecek olan Kondogbia'nın, İspanyol takımının teknik direktörü Diego Simeone'nin gelecek sezonki kadro planlamasında yer almadığı belirtildi.

Haberde, Orta Afrikalı futbolcunun kendisi için gelen teklifleri değerlendirdiği ifade edilerek, Beşiktaş'ın 2.7 milyon euro+bonuslardan oluşan önerisine sıcak bakmadığı iddia edildi. 30 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

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Geoffrey Kondogbia'ya Fransa'dan Marsilya'nın ve bazı Suudi Arabistan takımlarının da talip olduğu belirtildi. Bu arada Relevo'nun haberine göre; tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için Galatasaray da girişimlere başladı.

Kondogbia, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 27 karşılaşmaya çıkarken 2 asist kaydetti.