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Spor Beşiktaş ilk puanını evinde kaybetti
Spor

Beşiktaş ilk puanını evinde kaybetti

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 21:13:13 -
Beşiktaş ilk puanını evinde kaybetti

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın 33. dakikasında Larin'in attığı golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, oyuna 77. dakikada giren Gökdeniz Bayrakdar'ın 85. dakikada attığı gole engel olamadı.

Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Antalyaspor'la berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. Bu maçın ardından iki takım da puanını 4'e yükseltti.


- Larin gollerine devam ediyor


Beşiktaş'ta bu sezon forvet yükünü sırtlayan Cyle Larin gollerine devam ediyor.

Fraport TAV Antalyaspor maçının 33. dakikasında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Larin böylelikle siyah-beyazlı takımda bu sezon oynadığı üçüncü resmi maçında ikinci golünü kaydetti.

Kanadalı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK ile deplasmanda oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1 mağlup olduğu maçta siyah-beyazlı ekibin tek golünü atmıştı.


- Beşiktaş kalesini gole kapatamadı


Beşiktaş bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı.

PAOK ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun ardından Trabzonspor maçında da gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor ile oynanan maçta da rakibinin golünü engelleyemedi.


- Gökdeniz Bayrakdar ilk maçında golle tanıştı


Bu sezon Kocaelispor'dan Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olan 18 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, Süper Lig'deki ilk maçında golle tanıştı.

Genç oyuncu 85. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti.


- Gökhan Töre tribünden maçı izledi


Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Töre, Antalyaspor maçını tribünden takip etti.

Siyah-beyazlı futbolcu, mücadeleyi sakatlığı bulunduğu için forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup'la birlikte izledi.

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