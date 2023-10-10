Beşiktaş ile TFF arasındaki gerginlik büyüyor: Beşiktaş’tan Stadyum paylaşımı!
2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032), Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. İki ev sahibinin olduğu dev turnuvada Türkiye’de oynanacak maçlarda ev sahipliğine aday olan stadyumlar belli oldu. Listede Beşiktaş’ın Tüpraş Stadyumu yer almıyor.
UEFA'nın, İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılan törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2032'nin Türkiye - İtalya ev sahipliğine verildiğini bildirdi.
Listede Türkiye’den 10 stadyum yer alıyor
•İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu
•Rams Park Stadyumu (Galatasaray)
ÖNE ÇIKAN VİDEO
•Ülker Stadyumu (Fenerbahçe)
•Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu (Ankara)
•Konya Büyükşehir Stadyumu Bursa Büyükşehir Stadyumu
•Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi
•Antalya Corendon Airlines Park
•Eskişehir Atatürk Stadyumu
•Gaziantep Kalyon Stadyumu
Tüpraş Stadyumu listede yok!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıkladığı stadyumlar arasında Tüpraş Stadyumu yer almıyor. İddialara göre olmama sebebi, stadyum kapasitesinin düşük olmasından kaynaklı.
Beşiktaş’a ceza iddiası
Bir diğer iddia ise Beşiktaş’ın Lugano ile oynadığı karşılaşmada Mehmet Büyükekşi aleyhine yapılan küfürlü tezahürat oldu. Büyükekşi tezahüratlara sinirlenip Ahmet Nur Çebi ile gerginlik yaşamış ve ardından stadı terk etmişti.
Beşiktaş’tan stadyum paylaşımı
Beşiktaş Jimnastik Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından, Tüpraş Stadyumu’nun resmini paylaşarak açıklamaya “Dünyanın en güzel stadı burada” notunu yazdı.