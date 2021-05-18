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Spor Beşiktaş ile ilgili böyle transfer hikayesi görülmedi: Kaju istedi
Spor

Beşiktaş ile ilgili böyle transfer hikayesi görülmedi: Kaju istedi

Şampiyon olan Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğulları, transferinde rol aldığı isimlerle yaptığı görüşmelere ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 17:06:00 -
Beşiktaş ile ilgili böyle transfer hikayesi görülmedi: Kaju istedi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, merak edilen transfer sorularına cevap verdi.

"Beni en çok zorlayan transfer Mensah, en kolayı da Josef de Souza oldu" diyen Torunoğulları, gerçekleşmeyen Yevhen Konoplyanka transferiyle ilgili de dikkati çeken bir detay paylaştı.

A Spor'a konuşan Erdal Torunoğulları'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Mensah'ın transferinde zorlandık"

"En kolay transferimiz Josef, en zoru Mensah oldu. Trabzonspor, Galatasaray da çok istedi. Berna Hanım'ın kafası karıştı. Çok yetenekliydi ama en düşük performansı da ondan aldık."

"Josef ile menemen yedikten sonra anlaştık"

"Josef de Souza ile pazarlık yaparken oturduk menemen yedik. Menemenden sonra anlaştık. 'Ağabey keşke parasını ben verseydim, maaşım nereden nereye geldi' dedi. Öyle pazarlık yapmıştım."

"Gökdeniz'i alamadık"

"Önceden haberi çıktığı için Gökdeniz Bayrakdar transferine nokta koyamadık."

"Ghezzal'ın hakkını vermeye çalışacağız"

"Rachid Ghezzal şampiyon bir takımın oyuncusu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunları da değerlendirecektir. Rachid'in hakkını vermeye çalışacağız, vereceğiz. Karşımıza çok enteresan rakamlar çıkarsa yapacak bir şey yok. Alternatif oyuncular var, oyuncudan yana sıkıntı olmaz."

"Beşiktaşlılar Necip'i unutmasın"

"Necip Uysal'ı Beşiktaşlılar unutmasın. Maaşında istediğimiz fedakarlığı yaptı. 'Erdal Ağabey siz yöneticisiniz, siz gidicisiniz, biz kalıcıyız, biz Beşiktaşlıyız, bu kulüp bizim. Yapmayacağız da ne yapacağız' dedi."

"Konoplyanka'nın babası kaju istedi"

"Yevhen Konoplyanka ile görüşmek için Dinyeper'e gitmiştik. Oyuncunun babası görüşmeden önce bizden kaju, fındık, fıstık istedi. Biz de kaju alıp görüşmeye gittik."

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