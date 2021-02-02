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Spor Beşiktaş ile Antalyaspor 50. maça çıkıyor
Spor

Beşiktaş ile Antalyaspor 50. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 12:32:00 -
Beşiktaş ile Antalyaspor 50. maça çıkıyor

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 49 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 10 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 106 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

Geçen sezon Antalya'da oynanan maçta Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Antalya'daki maçlar

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 24 lig maçının 15'inde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 56 kez havalandırdı, kalesinde ise 30 gol gördü.

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