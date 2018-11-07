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Beşiktaş iki önemli eksikle Belçika'ya gitti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Genk ile yapacağı mücadele için Belçika'ya gitti. Siyah beyazlılarına kafilesinde sakatlıkları nedeniyle Gökhan Gönül ve Adriano Correia yer almadı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:03
Beşiktaş iki önemli eksikle Belçika'ya gitti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın Belçika temsilcisi Genk ile yapacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.

Kurul üyeleri de Belçika'ya gitti

Öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla bu ülkeye hareket eden siyah-beyazlı kafilede, sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Adriano Correia, yer almadı. Sakatlığı süren Gökhan Töre'nin yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Atiba Hutchinson ile Güven Yalçın, kafilede bulunmuyor.

Ayrıca, kulüp yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu da takımla Belçika'ya gitti.

Beşiktaş'ın 20 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:03
  1. Beşiktaş
  2. UEFA Avrupa Ligi I Grubu
  3. Genk
  4. Sabiha Gökçen Havalimanı
  5. Gökhan Gönül
  6. Adriano Correia
  7. Gökhan Töre
  8. Atiba Hutchinson
  9. Güven Yalçın
  10. Ahmet Ürkmezgil
  11. Ahmet Kavalcı
  12. Melih Aydoğdu
  13. UEFA

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