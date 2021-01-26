Beşiktaş Hulk’un alternatifini buldu

Beşiktaş, Hulk transferini sonuçlandırmak için yoğun çaba harcıyor. Bir süredir Brezilyalı oyuncu ile temas halinde olan siyah beyazlılar, 3 milyon Euro ve performans primlerini içeren 1,5 yıllık son teklifini iletti.

Hulk, Beşiktaş’ın şampiyon olması ve sözleşmede yer alacak maç sayısında forma giymedi halinde yaklaşık 400 bin Euro daha kazanacak.

Serbest durumda olan 34 yaşındaki oyuncu henüz kararını vermedi. Brezilya’dan da teklifler alan Hulk’un Beşiktaş’a evet demesi halinde imzalar kısa süre içinde atılacak.

Siyah beyazlıların alternatifi ise Fode Koita. Hulk ile anlaşma sağlanamaması durumda 30 yaşındaki Gineli oyuncu için Kasımpaşa ile resmi temaslar başlayacak.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Koita, bu sezon Kasımpaşa ile çıktığı 9 maçta 4 gol attı.