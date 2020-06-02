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Spor

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:36:15 -
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde salonda gerçekleştirildi.

İstasyon koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışması, kondisyon ve dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürecek.


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