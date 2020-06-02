Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde salonda gerçekleştirildi.
İstasyon koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışması, kondisyon ve dayanıklılık koşularıyla sona erdi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürecek.