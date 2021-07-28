  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gözyaşlarıyla anlattı: O gün ortaçağda savaş alanı gibiydi!
Avustralya’nın Sydney kentindeki Kovid-19 yasakları 4 hafta uzatıldı
2021 YKS sonuçları açıklandı!
“İsrail Gazze'de savaş suçu işlemiş olabilir”
Spor Beşiktaş hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i tek golle yendi
Spor

Beşiktaş hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i tek golle yendi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında yapılan hazırlık maçını siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 07:12:00 -
Beşiktaş hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i tek golle yendi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mücadeleye Beşiktaş, Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton Souza, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Georges Nkoudou ve Güven Yalçın ilk 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlılarda ikinci yarıda Utku, Rıdvan, Josef, Nkoudou, Salih, Ljajic ve Serdar oyundan çıkarken, Ersin, Nsakala, Atiba, Kenan, Mehmet, Kartal ve Oğuzhan oyuna dahil oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin 48. dakikasında Güven Yalçın'ın golüyle öne geçen Beşiktaş, sahadan bu skorla galip ayrıldı.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay