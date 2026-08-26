Beşiktaş harekete geçti! Suç duyurusunda bulundular
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Süper Lig devi Beşiktaş geçen hafta konuk olduğu Alanyaspor maçını yöneten hakemler için suç duyurusunda bulunacak.
Beşiktaş genel kurul üyelerinden Alanyaspor maçı hakemleri için suç duyurusu... Orta hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yanı sıra yardımcı hakemler Samet Çiçek, Mehmet Salih Mazlum, Burak Olcar, VAR'dan Bülent Birincioğlu, AVAR Mustafa Savranlar şüpheli olarak yer aldı.
Başvuruda menfaat anlaşması, bahis bağlantı ve iletişim ilişkilerinin tespit edilmesi istenirken bu karşılaşmada alınan kararların birden fazla maça etki edip etmediği, mal varlığı hareketlerinin incelenmesi, üçüncü kişiler üzerinden ödeme ve kazanç aktarımı da başvuru dosyasında dikkat çeken araştırma istekleri oldu.