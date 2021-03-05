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Spor Beşiktaş Gaziantep FK karşılaşması ne zaman, saat kaçta?
Spor

Beşiktaş Gaziantep FK karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’in 29.haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Gaziantep FK takımını ağırlayacak. Liderlik yarışından düşmek istemeyen Beşiktaş, evinde konuk edeceği Gaziantep FK karşılaşmasında puan kaybetmek istemiyor. Futbolseverler, söz konusu karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, Beşiktaş Gaziantep FK karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 23:20:00 -
Beşiktaş Gaziantep FK karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’in 29.haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Gaziantep FK takımını ağırlayacak. Liderlik yarışından düşmek istemeyen Beşiktaş, evinde konuk edeceği Gaziantep FK karşılaşmasında puan kaybetmek istemiyor.

Beşiktaş Gaziantep FK karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Gaziantep FK karşılaşması 6 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Söz konusu karşılaşma, beIN SPORTS HD 1’den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş ile Gaziantep FK 9. maçını yapacak. Yapılan 8 maçta 5 kez Beşiktaş, 3 kez de Gaziantep sahadan galibiyetle ayrıldı.

Gaziantep FK ile yaptığı son 4 maçını kazanan Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yı yenerek yoluna puan kaybetmeden devam etmeyi hedefliyor.

Son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Gaziantep FK, İstanbul deplasmanından puan alarak ayrılmak istiyor.

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