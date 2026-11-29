Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip, bu maçla birlikte tarihlerinde 361. kez rakip olacak.

Son 10 derbide galibiyet ve gol tablosu farklı taraflara işaret ediyor. 9'u Süper Lig, 1'i TFF Süper Kupa maçı olan bu 10 derbiden Galatasaray 6 galibiyetle ayrılırken Beşiktaş 3 kez kazandı, 1 mücadele berabere bitti. Gollerde ise üstünlük siyah-beyazlılarda: Beşiktaş bu maçlarda 15 gol atarken Galatasaray 13 golde kaldı.

Rekabet 1924'te Taksim Stadı'nda başladı

İki takım ilk kez 22 Ağustos 1924'te Taksim Stadı'nda karşılaştı ve o maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. O günden bugüne oynanan 360 maçta Galatasaray 129 galibiyet elde etti, Beşiktaş 116 kez sahadan galip ayrıldı, 115 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Genel gol üstünlüğü de 501-473 ile sarı-kırmızılılarda.

Geçen sezon RAMS Park'ta oynanan derbi 1-1 berabere tamamlandı; Dolmabahçe'deki maçı ise Galatasaray 1-0 kazandı.

Süper Lig'de 136 maçta üstünlük sarı-kırmızılılarda

Süper Lig tarihinde iki ekip 136 kez kozlarını paylaştı. Galatasaray bu maçların 52'sini, Beşiktaş 40'ını kazandı; 44 karşılaşmada kazanan çıkmadı. Lig derbilerinde sarı-kırmızılılar 167, siyah-beyazlılar 144 gol kaydetti.

Ligde geride kalan haftalarda Galatasaray, 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 31 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş ise 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 25 puana ulaştı; siyah-beyazlılar maç eksiğiyle 4. sırada yer alıyor.

Oğuzhan Çakır ilk kez bu derbide düdük çalacak

Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Balıkesir bölgesi hakemi olan Çakır, kariyerinde ilk kez Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide görev yapacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran üstlenecek, maçın dördüncü hakemi Alper Akarsu olacak.