Geçmişte kamuoyuna yansıyan ve parti tabanında dahi tepki çeken sarhoş görüntülerindeki skandallarıyla sık sık gündeme gelen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin 4 Aralık Cuma günü Ankara'da tek başına basın toplantısı yapacağını açıkladı. "Ülke gündemini uzun süre meşgul edecek ve sarsacak" sözleriyle beklentiyi yükselten Özel'in çıkışı, kulislerdeki pazarlık skandallarını yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada ise "Dün hırsız Ekrem'i seçti, bugün hangi sarhoş ekibini seçecek?" ve "Tabela değişti, zihniyet aynı" yorumlarıyla Özel'e sert tepkiler yöneltildi.

Kuruluşundan bu yana liste pazarlıkları, belediye başkanı transferleri ve Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı güç mücadelesiyle gündemden düşmeyen Özel, adaylık düğümünü çözmek yerine tarihi 4 Aralık'a bıraktı.

Koza TV yayınında adayın değişip değişmeyeceğine ve yeni adayın kim olabileceğine dair net ifadeler kullanmayan Özel, "Gelecek hafta cuma günü tek başıma Ankara'da, 'Cumhurbaşkanı adayı değişecek mi, yeni aday kim olabilir?' sorularına yanıt verecek ve ülke gündemini uzun süre meşgul edecek, sarsacak bir basın toplantısı yapacağım. O toplantıyı herkes beklesin" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA ‘TABELA DEĞİŞTİ, ZİHNİYET AYNI’ TEPKİSİ

Özel'in "sürpriz etkisini bozmamak" gerekçesiyle isim vermemesi ve basın toplantısını tek başına yapacağını vurgulaması, sosyal medyada yoğun tepkilerin merkezinde yer aldı. Eski partisi CHP ile yaşanan gerilimleri, parti kadrolarına yönelik suçlamaları ve geçmişteki skandalları hatırlatan çok sayıda kullanıcı, yapılan duyuruyu inandırıcı bulmadıklarını belirtti.

Sosyal medya paylaşımlarında Yeni Parti'nin çizgisinin geçmiş dönemden farklı olmadığı öne sürülerek; "Tabela değişti zihniyet aynı", "Eskiden yeni olmaz, bir şey çıkmaz buradan, Ekrem derler geçmiş olsun" ve "Dün hırsız Ekrem'i seçti, bugün hangi sarhoş ekibini seçecek?" ifadeleri öne çıktı. Bazı kullanıcılar ise Özel'in geçmişteki skandallarına ve siyasi üslubuna atıfla sert ifadeler kullandı.