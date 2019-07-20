Beşiktaş Futbol Takımı’na yeni sezon kuralları hakkında bilgi verildi Yeni sezon çalışmalarını Riva’da sürdüren Beşiktaş’ta futbolculara, Süper Lig’in 2019-2020 sezonunda uygulanacak kurallar ve VAR protokolü konusunda bilgi verildi.

Yeni sezon çalışmalarını Riva’da sürdüren Beşiktaş’ta futbolculara, Süper Lig’in 2019-2020 sezonunda uygulanacak kurallar ve VAR protokolü konusunda bilgi verildi.

Yeni sezon çalışmalarını Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki tesislerinde sürdüren Beşiktaş’ta futbolculara yeni sezon ile bilgilendirmeler yapıldı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, TFF Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek tarafından 2019-20 sezonununda uygulanacak olan oyun kuralları ve VAR protokolü hakkında bilgiler verildiği bildirildi.

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