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Beşiktaş forvet transferini noktalıyor!

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçen sezon İtalya Seri A takımı Udinese’de kiralık forma giyen Nijerya asıllı İtalyan golcü Stefano Okaka’yı İstanbul’a getiriyor.

01 Eylül 2019 Pazar 09:59
Beşiktaş forvet transferini noktalıyor!

Beşiktaş’a İngiltere’den bir transfer daha geliyor. Daha önce Tottenham’dan Kevin N’Koudou’u bonservisiyle alan ve dün Arsenal’den Mohamed Elneny’yi resmen kiralayan siyah beyazlılar, Nijerya asıllı İtalyan golcü Stefano Okaka için de Watford ile her konuda anlaşmaya vardı. Bonservisi Premier Lig ekibinde bulunan ve geride bıraktığımız sezonu İtalya Serie A takımlarından Udinese’de geçiren 30 yaşındaki İtalyan santrforun, İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Milli takımda da oynadı

İtalyan futbolcu, daha önce Roma, Fulham, Parma ve Sampdoria gibi ekiplerde forma giyerken, İtalya Milli Takımı’yla da 4 karşılaşmaya çıkıp, 1 gole imza attı. Siyah beyazlıların satın alma opsiyonuyla kiralayacağı yıldız futbolcu, 2016’de Anderlecht’ten 6 milyon Euro’ya transfer olduğu Watford’da 3 sezonda toplamda 39 karşılaşmada boy gösterdi. 5 gol kaydetti.

Dıony iddiası

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L’Equipe, Beşiktaş’ın Saint-Etienne forması giyen santrafor Lois Diony’yi kiralamak için görüşmelere başladığını öne sürdü. 26 yaşındaki santrforun Fransa Liegue 1’de bugün deplasmanda oynanacak Marsilya maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi. Saint-Etienne’nin 2017’de Dijon’dan 9 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Lois Diony, kulübüyle çıktığı 50 maçta 7 gol attı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 09:59
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. İngiltere
  4. Tottenham
  5. Kevin N’Koudou
  6. Stefano Okaka
  7. Watford
  8. Arsenal
  9. Mohamed Elneny
  10. Nijerya
  11. Lois Diony
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