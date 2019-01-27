Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla söz kesti!

Transfer döneminin bitimine az bir zaman kalırken Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Porto'ya gitmek isteyen Ricardo Quaresma'yı kalmak için ikna etmeye çalışan Beşiktaş yönetimi ayrılık ihtimaline karşı sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı.

Şenol Güneş istemedi yönetim ikna etti

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Liverpool'dan ayrılması gündemde olan Lazar Markovic menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Şenol Güneş, Sırp oyuncuya sıcak bakmazken, yönetim Quaresma giderse Markovic'i sezon sonuna kadar uygun bir ücrete kiralama ihtimalimiz var diyerek tecrübeli hocayı ikna etti.

Beşiktaş olmazsa Meksika'ya gidecek

Meksika ekibi Club America ile görüşme halinde olan 24 yaşındaki futbolcu Siyah-Beyazlıların kesin cevabını bekliyor. Markovic'in menajerinden süre isteyen Beşiktaş yönetimi,Quaresma ile önümüzdeki saatlerde olumlu ya da olumsuz bir anlaşma yapacak.