Beşiktaş evinde avantajı kaptı!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, sahasında Avusturya ekibi LASK Linz'i konuk etti. Beşiktaş maçı 1-0 kazandı ve haftaya oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 6. dakikasında Ryan Babel'den geldi.

Golü erken bulan Beşiktaş, farkı daha çok açma fırsatlarını ise cömertçe harcadı. 34. dakikada Oğuzhan, altı pas içerisinde kafa vuruşunda kaleyi tutturamazken Tolgay Arslan'ın 45. dakikadaki vuruşu üst direkten geri döndü.

İkinci yarıda karşılaşmada tempo oldukça düşerken Beşiktaş, aradığı ikinci golü bulamadı ve maç 1-0'lık Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.



Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında 16 Ağustos tarihinde LASK Linz ile Avusturya'da karşılaşacak.