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Beşiktaş evinde 3 puan arıyor! Muhtemel 11'ler

Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Kartal sahasında, Belçika'nın Genk ekibini ağırlayacak.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:06
Beşiktaş evinde 3 puan arıyor! Muhtemel 11'ler

Atiker Konyaspor ve Göztepe maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla sarsılan Beşiktaş, Genk karşısında alacağı galibiyetle moralini düzeltmeye çalışacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti.

Beşiktaş'ın aksine ligde iyi günler geçiren ve Pro Lig'in zirvesinde yer alan Genk, Avrupa'da ise birer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.

İlk maçında Malmö'yü 2-0 mağlup eden Genk, ikinci karşılaşmasında ise Sarpsborg'a 3-1 yenildi.

BEŞİKTAŞ - GENK

STAT: Vodafone Park
SAAT: 22.00
HAKEM: Daniel Stefanski
YAYIN: beIN Sports 1

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Medel, Caner, Tolgay, Necip, Oğuzhan, Lens, Quaresma, Love.
TEKNİK DİREKTÖR:Şenol Güneş

GENK: Vukovic, Nastis, Dewaest, Lucumi, Malinovsky, Pozuelo, Berge, Maehle, Ndongala, Samatta, Trossard.
TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:06
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