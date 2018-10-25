Beşiktaş evinde 3 puan arıyor! Muhtemel 11'ler

Atiker Konyaspor ve Göztepe maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla sarsılan Beşiktaş, Genk karşısında alacağı galibiyetle moralini düzeltmeye çalışacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti.

Beşiktaş'ın aksine ligde iyi günler geçiren ve Pro Lig'in zirvesinde yer alan Genk, Avrupa'da ise birer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.

İlk maçında Malmö'yü 2-0 mağlup eden Genk, ikinci karşılaşmasında ise Sarpsborg'a 3-1 yenildi.

BEŞİKTAŞ - GENK

STAT: Vodafone Park

SAAT: 22.00

HAKEM: Daniel Stefanski

YAYIN: beIN Sports 1

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Medel, Caner, Tolgay, Necip, Oğuzhan, Lens, Quaresma, Love.

TEKNİK DİREKTÖR:Şenol Güneş

GENK: Vukovic, Nastis, Dewaest, Lucumi, Malinovsky, Pozuelo, Berge, Maehle, Ndongala, Samatta, Trossard.

TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement