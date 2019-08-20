Beşiktaş eski forvetini istiyor!

Beşiktaş eski forveti Cenk Tosun ve Niasse arasında tercih yapacak. Everton ile görüşmeler başlarken milli yıldız bir adım önde görünüyor.

Beşiktaş yönetimi her ne kadar Gremiolu Luan ile görüşmelerini sürdürse de asıl hedefin Everton’da forma giyen iki golcü olduğu öğrenildi. Beşiktaş’ın önceki sezon devre arasında Everton’a sattığı Cenk Tosun ile yine bir dönem Süper Lig’de forma giyen Oumar Niasse, Premier Lig ekibinde yeni sezonda fazla forma şansı bulamayacak iki oyuncu olarak görünüyor. Everton iyi bir teklif gelirse iki golcüyü de elden çıkartacak. Burak’ın yanına bir golcü takviye etmek isteyen Beşiktaş’ın önceliği eski yıldızı Cenk Tosun. Milli futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamaya çalışan Siyah-Beyazlılar, anlaşma sağlanamazsa, Niasse için teklif yapacaklar.