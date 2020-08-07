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Spor

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Hakan Sayılı'yı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-07 20:24:19 -
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Hakan Sayılı'yı transfer etti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 20 yaşındaki oyuncu Hakan Sayılı'yı renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2,03 metre boyundaki uzun forvet ve pivot oyuncusu Hakan Sayılı, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kariyerine 2016-2017 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başlayan Hakan Sayılı, 2017-2018 sezonunda Bandırma ekibiyle 20 lig maçında görev aldı. 2018-2019 sezonunda Bandırma Kırmızı forması altında 10 lig maçında parkeye çıkan genç basketbolcu; geçen sezon ise 24 maçta 9,4 sayı ve 5,3 ribaunt ortalamasıyla oynadı.


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