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Spor

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Alperen Şengün ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 18:32:37 -
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Alperen Şengün ile anlaştı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 18 yaşındaki oyuncu Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 2,01 metre boyundaki basketbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Uzun forvet ve pivot olarak oynayan Alperen, kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol'da başladı. Geride kalan sezonda Teksüt Bandırma forması giyen genç oyuncu, 5 sayı ve 3,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

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