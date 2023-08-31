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Spor Beşiktaş, Dinamo Kiev'i konuk ediyor
Spor

Beşiktaş, Dinamo Kiev'i konuk ediyor

Yeniakit Publisher
2023-08-31 21:03:00 - 2023-08-31 21:58:22
Beşiktaş, Dinamo Kiev'i konuk ediyor

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Bükreş'te oynanan ilk maçı 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak.

CANLI ANLATIM

 

Beşiktaş 0 - 0 Dinamo Kiev

1' Maç başladı

17' Salih Uçan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Bushchan çıkardı.

18' Beşiktaş Muleka'yla bir kez daha gole yaklaştı. Muleka'nın şutu kalecinin soluna giderken toğ direğe çarptı.

26' Milot Rashica'nın uzaktan çektiği şut dışarıya çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

38' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı.

45' İLK YARI SONUCU | Beşiktaş 0-0 Dinamo Kiev

 

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. 

STAT: Beşiktaş Park

HAKEM: Joao Pinheiro

SAAT: 21.00

YAYIN: TRT Spor

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar.

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Boloshyn, Buyalskiy, Vanat

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.

 

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