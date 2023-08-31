Beşiktaş, Dinamo Kiev'i konuk ediyor
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Bükreş'te oynanan ilk maçı 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak.
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Beşiktaş 0 - 0 Dinamo Kiev
1' Maç başladı
17' Salih Uçan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Bushchan çıkardı.
18' Beşiktaş Muleka'yla bir kez daha gole yaklaştı. Muleka'nın şutu kalecinin soluna giderken toğ direğe çarptı.
26' Milot Rashica'nın uzaktan çektiği şut dışarıya çıktı.
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38' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı.
45' İLK YARI SONUCU | Beşiktaş 0-0 Dinamo Kiev
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor.
STAT: Beşiktaş Park
HAKEM: Joao Pinheiro
SAAT: 21.00
YAYIN: TRT Spor
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar.
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Boloshyn, Buyalskiy, Vanat
Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.