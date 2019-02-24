0553 313 94 23

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı

24 Şubat 2019 Pazar 20:30
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, tam sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 20:30
  1. 23. hafta
  2. antrenman
  3. Beşiktaş
  4. derbi
  5. Fenerbahçe
  6. Futbol
  7. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BUDO'dan sefer iptalleri
    1. BUDO'dan sefer iptalleri
    2. "Maduro'nun günleri sayılı"
    3. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı
    4. Milli para atletlerden Dubai'de 2..
    5. Başkan Bakıcı minik tiyatro severleri..
    6. AK Parti'nin Hatay mitingi
    7. Maçın ardından
    8. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır
    9. Milas’ta trafik kazası; 1 ağır yaralı
    10. Kanarya sevenlerden Özakcan’a destek..
    11. Denizde korkunç görüntü
    12. Ali Çetinbaş: İşini gönülden yapanlar..
    13. Aşık Veysel'in doğup büyüdüğü köye..
    14. 14. Koç Spor Fest Kış Oyunları sona erdi
    15. Siber güvenlik devi Kaspersky'dan flaş..
    16. Adnan Oktar'ın ABD ile ilişkisi..
    17. Beyoğlu'nda bir markette silahlı soygun!
    18. Otomobilden 227 parça tarihi eser çıktı
    19. Arnavutköy'de başıboş atlar kar..
    20. Dolaba giren serçe, ekmek..
    21. KKTC Meclis Başkanı Uluçay, Şentop'u..
    22. TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 -..
    23. Kocaman: “Ne yazık ki hakemler..
    24. Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet'..
    25. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    26. Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 -..
    27. Spor Toto Süper Lig: Medipol..
    28. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    29. "Bu seçim Türkiye'nin lider ülke..
    30. Beşiktaş-Fenerbahçe öncesi flaş karar!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı