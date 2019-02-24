Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, tam sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdiği kaydedildi. Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girdi.

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