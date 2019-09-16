0553 313 94 23

Beşiktaş, deplasmanda kayıp

- Süper Lig'de son 4 deplasman maçını kaybeden siyah-beyazlı takım, 18 yıl sonra dış sahadaki en uzun mağlubiyet serisini yaşadı- Beşiktaş, bu sezon kalesinde gördüğü 7 golün 6'sını deplasman müsabakalarında yedi- Son 2 sezonda deplasmanda 50 puan kaybeden Beşiktaş'ın kötü dış saha performansı bu sezona da yansıdı- Siyah-beyazlı takım, son 18 yıldaki en kötü deplasman serisine 2012'de 11 maç üst üste kazanamayarak imza attı

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:20
Beşiktaş, deplasmanda kayıp


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Süper Lig'de son 4 deplasman maçında mağlup olan Beşiktaş, son 18 yıldaki en uzun dış saha mağlubiyet serisini yaşıyor.

İlk 4 haftada birer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet gören siyah-beyazlı takım, son 15 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı. İki yenilgiyi de dış sahada yaşayan Beşiktaş, ligde geçen sezonun son 2 deplasman maçının da katılmasıyla 4 müsabaka üst üste mağlubiyet görmüş oldu.

Ligde geçen sezonun 31 haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0, 33. haftasında dış sahada Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezonun ilk haftasında rakip sahada Demir Grup Sivasspor'a 3-0, 4. haftasında ise deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildi.

Süper Lig'de son olarak dış sahada böyle bir mağlubiyet serisini 2000-2001 sezonunda yaşayan Beşiktaş, 18 yıl sonra bu kötü istatistiğini tekrarladı. Söz konusu sezonun 20. haftasında dış sahada sırasıyla Çaykur Rizespor (5-1), Fenerbahçe (3-1), Gaziantepspor (3-1) ve Galatasaray'a (2-0) yenilen siyah-beyazlı takım, 18 yıl sonra ilk kez deplasmandaki 4 maçtan mağlubiyetle dönmüştü.


- Deplasmanda savunma alarm veriyor


Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda yaptığı maçlardaki kötü savunma performansı dikkati çekiyor.

Vodafone Park'taki 2 maçta 4 gol atıp sadece 1 gol yiyen siyah-beyazlı takım, dış sahada bu performansının uzağında kaldı. Rakip sahadaki 2 maçta 2 gol atan Beşiktaş, kalesindeki 6 gole de engel olamadı.

Beşiktaş'ın bu sezon kalesindeki 7 golün 6'sını deplasmanda gördü.


- İki sezonda 10 mağlubiyet dış sahada


Beşiktaş, son 2 sezonda deplasman performansıyla şampiyonluğun uzağında kaldı.

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üst üste şampiyon olduğu 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında toplamda 34 dış saha maçında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip sahadaki müsabakalarda 32 puan kaybeden Beşiktaş, sonrasındaki 2 sezonda ise dış sahada bu performansını yakalayamadı.

Ligde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında deplasmanda 34 maça çıkan siyah-beyazlı takım, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu süreçte 50 puan kaybetti.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile yola başlayan siyah-beyazlı ekibin son 2 sezondaki kötü dış saha performansı bu sezona da yansıdı.


- 2012'de üst üste 11 deplasman maçını kazanamadı


Beşiktaş, son 18 yıldaki en kötü deplasman performansını 2011-2012 sezonunun son 10 maçı ve 2012-2013 sezonunun ilk maçında yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, söz konusu süreçte arka arkaya 11 dış saha maçını kazanamadı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 6 beraberlik görürken, 5 maçı da kaybetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:20
  1. Abdullah Avcı
  2. Beşiktaş
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG
  5. SÜPERLİG
  6. Şenol Güneş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
    1. UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
    2. Mobil Trafik Eğitim Tırı yola çıkıyor
    3. ODTÜ'nün 'insansız araba teknolojisi'..
    4. Karacabey Genç Girişimciler Merkezi’ne..
    5. Evinin bahçesinde mezar yaptığı..
    6. Tansiyona dikkat
    7. Van Valisi Bilmez’in ilçe ziyaretleri..
    8. Bu drama ses verin
    9. Trabzonspor'da Ekuban ameliyat edildi
    10. AK Parti İl Başkanlığı’nda geniş..
    11. Vali Yerlikaya: “Okula başlayan 350..
    12. "İran petrolünü satabilirse ABD ile..
    13. Bataklığa saplanan inekler kurtarıldı
    14. Telefonla görüşebilmek için tepelere..
    15. Sakarya’da toplu balık ölümleri..
    16. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    17. (Özel) Kuzey Ege’de yakalanan mülteci..
    18. İşçinin, silahla daire başkanlığını..
    19. MEB'den okulların üretimlerine 'tek..
    20. Mutlu aile fotoğrafını acıya çeviren..
    21. Başkan Bozdoğan, taraftarla birlikte..
    22. Ağrısız şişlik lenfoma belirtisi..
    23. KOBİ'lere e-ihracat eğitimi başlıyor
    24. İşten çıkartılan belediye işçisi,..
    25. Husiler: Aramco'yu her an yeniden..
    26. Ekonomik krizlerde önce sigortadan..
    27. Kırık sandalye olayında Abdullah Gül..
    28. Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kolları..
    29. Trabzonspor’da Ekuban 2 ay sonra..
    30. Murat Nehri Havzası 50 milyon dolara..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda