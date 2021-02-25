  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş Denizlispor maçı saat kaçta, ne zaman?
Spor

Beşiktaş Denizlispor maçı saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u sahasında ağırlayacak. Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Peki, Beşiktaş Denizlispor maçı saat kaçta, ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 23:32:00 -
Beşiktaş Denizlispor maçı saat kaçta, ne zaman?

Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Geçen haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. 21 puanlı Yukatel Denizlispor ise düşme hattında bulunuyor. Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 3-2 kazanmıştı.

Beşiktaş Denizlispor maçı saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş Denizlispor karşılaşması Ligin 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 

Hazırlıklar tamam

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den flaş çıkış! 'Gerekirse Çin'e savaş açarız'
Gündem

Türkiye'den flaş çıkış! 'Gerekirse Çin'e savaş açarız'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne ilişkin gerekirse Çin'e savaş açılabileceğini ancak faka..
Komşuda büyük bir ayaklanmaya hazırlanıyorlar: ABD üssüne izin vermeyeceğiz
Dünya

Komşuda büyük bir ayaklanmaya hazırlanıyorlar: ABD üssüne izin vermeyeceğiz

Yunanistan'da bulunan Dedeağaç Barış Komitesi Halk Hareketi, ABD'nin bölgede askeri üs kurmasına karşı çıkacaklarını duyurdu.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan'da yakalanan 412 tarihi eseri Türkiye'ye getiriyor
Aktüel

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan'da yakalanan 412 tarihi eseri Türkiye'ye getiriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’dan, Macaristan gümrüğünde 6 yıl önce yakalana..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay