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Beşiktaş Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Süper Lig'de bu akşam Bursaspor'u konuk edecek. Bu mücadele ile birlikte Beşiktaş-Bursaspor rekabetinde 100. randevu yaşanacak. İki takım ligde bu akşam 100. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:51
Beşiktaş Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Süper Lig'de bu akşam Bursaspor'u konuk edecek. Bu mücadele ile birlikte Beşiktaş-Bursaspor rekabetinde 100. randevu yaşanacak. İki takım ligde bu akşam 100. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. 

Beşiktaş, son 17 maçtan birini yitirdi 

Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 17 maçtan 13'ünü kazandı, 3'sinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi. Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul'daki maçı 1-0 kazandı, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa'da 2-1, İstanbul'da 3-1 galip geldi. 2012-2013'te İstanbul'daki randevu 3-3 bitti, Bursa'da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014'te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015'te Beşiktaş, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla gülen taraf oldu. 2015-2016'daki müsabakaları siyah-beyazlılar, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı, deplasmanda da rakibine 2-0 üstünlük kurdu. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki randevuda siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı, ikinci yarıda Bursa'da taraflar 2-2'lik eşitliği bozamadı. Bu sezon ise Bursa'daki karşılaşma 1-1 sona erdi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 12:51
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