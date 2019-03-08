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Beşiktaş-BSR Amiab Albacete: 73-53

IWBF Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final grubundaki ilk maçında Beşiktaş, İspanya'nın BSR Amiab Albacete takımını 73-53 mağlup etti.

08 Mart 2019 Cuma 22:16
Beşiktaş-BSR Amiab Albacete: 73-53

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final grubundaki ilk maçında Beşiktaş, İspanya'nın BSR Amiab Albacete takımını 73-53 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takım, Almanya'nın Erfurt kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 32-13 önde tamamladı.

Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında yarın İtalya'nın UnipolSai Briantea84 Cantu ekibiyle karşılaşacak.

 

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 22:16
  1. Beşiktaş
  2. BSR Amiab Albacete
  3. IWBF Avrupa Şampiyonlar Ligi
  4. Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu

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