Beşiktaş-BSR Amiab Albacete: 73-53
IWBF Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final grubundaki ilk maçında Beşiktaş, İspanya'nın BSR Amiab Albacete takımını 73-53 mağlup etti.08 Mart 2019 Cuma 22:16
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final grubundaki ilk maçında Beşiktaş, İspanya'nın BSR Amiab Albacete takımını 73-53 mağlup etti.
Siyah-beyazlı takım, Almanya'nın Erfurt kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 32-13 önde tamamladı.
Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında yarın İtalya'nın UnipolSai Briantea84 Cantu ekibiyle karşılaşacak.
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