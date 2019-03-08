Beşiktaş-BSR Amiab Albacete: 73-53 IWBF Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final grubundaki ilk maçında Beşiktaş, İspanya'nın BSR Amiab Albacete takımını 73-53 mağlup etti.

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final grubundaki ilk maçında Beşiktaş, İspanya'nın BSR Amiab Albacete takımını 73-53 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım, Almanya'nın Erfurt kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 32-13 önde tamamladı. Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında yarın İtalya'nın UnipolSai Briantea84 Cantu ekibiyle karşılaşacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.