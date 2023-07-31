Beşiktaş bombayı patlattı! 7 numarayı giyeceğini açıklayan Rebic'in transferi KAP'a bildirildi!
Beşiktaş, Ante Rebic transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İtalya Ligi Serie A devi Milan'da forma giyen Ante Rebic ile anlaşmaya varan siyah - beyazlılar, bu transferi resmen duyurdu.
Beşiktaş, Ante Rebic transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İtalya Ligi Serie A devi Milan'da forma giyen Ante Rebic ile anlaşmaya varan siyah - beyazlılar, bu transferi resmen duyurdu.
Beşiktaş, Ante Rebic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Kara Kartal'ın İtalya Ligi Serie A devi Milan'dan kadrosuna kattığı Ante Rebic, İstanbul'a geldi. Kendisini karşılayan taraftarlara üçlü çektiren Rebic, ayağının tozuyla ilk röportajını da verdi.
"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
Rebic, "Burada olduğum için mutluyum. Yakın zamanda arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum. 7 numarayı giyeceğim." dedi.
İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
"Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."