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Beşiktaş bir soruyla hükmen mağlubiyetten yırttı!

Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar sonrası hakem Mete Kalkavan'a "İçeri girebilir miyiz?" diye sorarak olası cezanın önüne geçti.

20 Nisan 2018 Cuma 08:52
Beşiktaş bir soruyla hükmen mağlubiyetten yırttı!

 Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşması, tribün olayları nedeniyle yarıda kalırken, Beşiktaş'lı futbolcular, hakem Mete Kalkavan'a içeri girip giremeyeceklerini sordu. "Evet" yanıtını alan siyah-beyazlılar, bunun ardından soyunma odasına gitti.

 Fenerbahçe tribünlerinden atılan maddeler nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başından yaralanırken, Güneş'e 5 dikiş atıldı. Yaşanan olayların ardından Beşiktaş'lı futbolcular hakem Mete Kalkavan'ın maçı tatil edip etmediğini bilmediği için Kalkavan'a "İçeri girebilir miyiz?" diye sordu. Kalkavan'ın "Evet" cevabı vermesinin ardından, futbolcular soyunma odasının yolunu tutarken, Beşiktaş aleyhine verilecek bir kararın da önüne geçmiş oldu.

 

 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:52
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